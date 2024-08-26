Boston Dynamics'in robotu Atlas, şınav çekme yeteneğine kavuştu Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas yeni bir güncelleme aldı. Robot, bu güncelleme ile birlikte artık şınav çekebiliyor.

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Haber Merkezi

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, Atlas ismini verdiği robotuyla ses getirmişti.

‘Tahmini kontrol modeli’ mekanizması ile çalışan Atlas, bir önceki hareketinden aldığı ivme ile sonraki hareketini gerçekleştiriyor.

Takla atan ve etrafından 360 derece dönen Atlas, dengesini hiç bozmuyor ve hareketleri kusursuz bir şekilde yapıyor.

ARTIK ŞINAV ÇEKEBİLİYOR

Boston Dynamics, elektrikli Atlas robotunun en son güncellemesini duyurdu. Yeni versiyon şınav çekme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Gelişmiş robot teknolojisinin son örneği olarak değerlendirilen bu özellik, şimdiden oldukça ses getirdi.

Boston Dynamics, 2013’ten 2017’ye kadar Google, SoftBank ve son olarak da 2020’den bu yana Hyundai çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Şirket, en gelişmiş robotu olan Atlas'ı sürekli geliştirerek insan becerilerine daha çok yaklaştırıyor.