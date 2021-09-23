Brezilya'da uçan taksi dönemi başlıyor

Güney Amerika'nın en kalabalık şehri unvanına sahip bölgesi Sao Paolo, trafik derdini ortadan kaldırmak için uçan taksileri hizmete almayı planlıyor.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtlar için yeni teknolojiler geliştiriliyor.

Brezilya'nın, Güney Amerika'nın en kalabalık şehri unvanına sahip bölgesi Sao Paolo, havacılıkta bir devrime imza atmaya hazırlanıyor.

UÇAN TAKSİLER İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Ülkenin düşük fiyatlı hava yolu şirketi GOL, düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrikli uçan taksiler için dünyanın en büyük uçak kiralama şirketlerinden biri olan Avolon'la anlaşma imzaladı.

2025'E KADAR 250 UÇAN TAKSİ GELİYOR

Anlaşma kapsamında, Birleşik Krallık merkezli elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) imalatçısı Vertical Aerospace'in ürettiği 250 uçan taksi, 2025'e kadar kiralanacak veya satın alınacak.

GOL ve Avolon iş birliğinin, şehrin trafik sorununa da bir çözüm olacağı belirtiliyor. Vertical Aerospace Başkanı Stephen Fitzpatrick, trafiğin tıkalı olduğu yüksek nüfuslu bütün şehirlerde, gelecekte uçan taksi hizmeti sunulacağını söyledi.

Avolon'dan Paul Geaney de yaklaşık 13 milyon nüfuslu Sao Paolo'dan sonra gözlerini Asya'ya diktiklerini bildirdi.

YOLCU MALİYETİ 1 DOLAR

Sıfır emisyonlu uçan taksilerin yolcu başına maliyeti ise 40 kilometrede yalnızca 1 dolar olacak.