Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn Spears: Tesla gizli kedi katili

Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn Spears, elektrikli otomobillerin sessiz çalışmasının yarattığı sıkıntıya değinerek, Tesla'yı gizli kedi katili olarak nitelendirdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla için 2020 yılı oldukça olumlu geçti ve şirketin hisseleri adeta tavan yaptı.

Yeni yılla birlikte satışlarını artırmaya devam eden Elon Musk'ın şirketi, yeni bir suçlamayla karşı karşıya geldi.

Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn Spears, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'yı gizli kedi katili olarak tanımladı.

"ELON MUSK BANA KEDİ BORÇLUSUN"

Ablası Britney gibi şarkıcı ve oyunculuk yapan Jamie Lynn Spears, "Kaç tane olduğunu söylemek istemiyorum ama o kadar çok kedi kaybettik ki... Çünkü Tesla'nın krankını duymuyorlar ve maalesef bunlar oluyor. Bu herkes için yıkıcı ve trajik. Elon Musk, haydi bu işi çözelim! Bana bir çift kedi borçlusun." ifadelerini kullandı.

Musk'a bir çözüm önerisinde bulunmayı da ihmal etmeyen Spears, Tesla modellerinin hayvanları rahatsız edecek sesler çıkarmasını istedi.

Yayınladığı gönderiyi daha sonra silen 29 yaşındaki Spears, elektrikli otomobillerin çok sessiz çalışmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

SES KURALI VAR

ABD Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği Yönetimi (NHTSA), Tesla gibi elektrikli otomobillerin saatte 30 kilometre hızdan yavaş gittiği anlarda, en az 43 desibellik ses çıkarması kuralını koymuştu. Bu ses, ortalama bir bulaşık makinesi sesiyle neredeyse aynı.

Avrupa Birliği de Temmuz 2019'da benzer gerekçelerle, bu otomobillere akustik ses sistemi zorunluluğu getirmişti.

