"Bu sayfaya ulaşılamıyor" Dünya genelinde Instagram çöktü! Dünya genelinde Instagram'ın çökmesinin ardından kullanıcılar, X hesabına yöneldi. Resmi sayfalardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

ensonhaber.com

Dünya genelinde Instagram'a erişim sorunu yaşandı.

Birçok kullanıcı, Instagram'a giriş konusunda sorunlar yaşamaya başladı.

Bunun üzerine X'e (Twitter) yönelen kullanıcılar, 10 dakika boyunca Instagram'a giriş yapamadığını belirtti.

Yeniden düzeldi

Geçen 10 dakikalık sürenin ardından Instagram, yeniden düzeldi. Erişim sorununun nedeni henüz anlaşılmazken, birçok kullanıcı Instagram'da sorun olmadığına yönelik yeni paylaşımlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde de çökmüştü

En büyük ve en fazla erişime sahip olan Instagram, geçtiğimiz günlerde bir kez daha çökmüştü.

Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, sık sık erişim sorunlarıyla gündeme geliyor.