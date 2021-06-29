Bulut oyun servisi Microsoft xCloud, PC ve iOS için yayınlandı

Bulut oyun servisi Microsoft xCloud, PC ve iOS için yayınlandı

Microsoft'un internet üzerinden konsol oyunlarına erişme imkanı sunan servisi xCloud, PC ve iOS platformlarında kullanıma sunuldu.

Son yıllarda bulut oyun sektörü oldukça popüler hale geldi. Özellikle PC ve konsol fiyatlarının artması, oyuncuları bulut platformlarına yönlendirmiş durumda.

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmetlerine Microsoft da katıldı.

Game Pass aylık abonelik servisi ile Xbox oyuncularını memnun etmeyi başaran Microsoft, şimdi de bulut oyun servisi xCloud ile güçlü donanıma gerek kalmadan oyun deneyimi vadediyor.

MACOS, iOS VE PC İÇİN YAYINLANDI

Bulut tabanlı oyun servisi Microsoft xCloud; macOS, iOS ve PC kullanıcıları için kullanıma sunuldu.





Game Pass'in en üst paketi Game Pass Ultimate abonesi kullanıcılar, herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan ve yalnızca internete bağlı bir akıllı telefon ya da bilgisayar yardımıyla, yeni nesil oyunları xCloud ile bulut üzerinden oynayabilecek.

100'den fazla oyunu destekleyen xCloud, internet bağlantısının kalitesine göre- 1080p 60fps oyun deneyimi vadediyor.

Windows bilgisayar kullanıcıları, Microsoft xCloud'a Edge veya Chrome üzerinden erişim sağlayabilirken, macOS ya da iOS kullanıcıları ise yine Edge tarayıcısının yanı sıra, Apple'ın kendi internet tarayıcısı olan Safari'yi kullanarak platforma erişebiliyor.

xCloud ayrıca, cihazlara hem Bluetooth ile hem de USB ile bağlanan oyun kolları için destek sunuyor.

HENÜZ TÜRKİYE'DE YOK

Microsoft, xCloud hizmetini henüz Türkiye'de kullanıma sunmadı. Ancak önümüzdeki günlerde bulut oyun servisinin ülkemize de gelmesi bekleniyor.