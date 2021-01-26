Buzul erimesi hızlandı

Bilim insanları, iklim değişikliğinin sonucu olarak buzul erimesinin daha kötü bir hal aldığı konusunda uyardı.

Küresel buz kaybının, son yirmi yılda hızla arttığı ortaya çıktı.

Son araştırmaya göre, bilim insanlarının deniz seviyesinin buzul erimeleri karşısında ne kadar yükselebileceğini göz ardı ettiği belirtildi.

YILDA 1.2 TRİLYON TON BUZ ERİYOR

Washington Post'un haberine göre, Arktik Okyanusu'nun çoğunu kaplayan buz tabakalarından kutup buz tabakalarına kadar olan buzul kayıpları 1990'larda yılda yaklaşık 760 milyar tondan 2010'larda yılda 1.2 trilyon tona çıktı.

Bunun, yüzde 60'ın üzerinde bir artışa tekabül ettiği, toplamda 28 trilyon ton erimiş buza denk geldiği belirtildi.

"AYAKLARI ERİTMEK GİBİ"

İklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sisteminde hapsolmuş fazladan enerjinin yaklaşık yüzde 3'ünün buzun suya dönüşmesine harcandığı anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması uzmanı William Colgan, "Bu, 1994'ten beri 24 saat boyunca buzları eriten saniyede 10 binden fazla "Geleceğe Dönüş" yıldırım çarpması gibi. Çılgınca bir enerji miktarı." benzetmesi yaptı.

NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacı Eric Rignot, "Tüm vücudu eritmek yerine buzulun ayağını kesmek gibi. Tüm vücudu eritmek yerine ayakları eritirsin ve vücut düşer." dedi.