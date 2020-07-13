C/2020 F3 (NEOWISE) nedir

C/2020 F3, NEOWISE uzay teleskobu kullanan gök bilimciler tarafından 27 Mart 2020'de keşfedilen parabolik bir yörüngeye sahip bir kuyruklu yıldızdır.

Son günlerin popüler gök cisimlerinden biri olan NEOWISE (C/2020 F3), 27 Mart 2020 tarihinde keşfedilen ve adını keşfedildiği teleskoptan alan bir kuyruklu yıldızdır.

3 Temmuz 2020'de Güneş'e en yakın geçişini yapan kuyruklı yıldız, 23 Temmuz'da Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve gezegenimize 103 milyon kilometreye kadar yaklaşacak.

Nesne, 27 Mart 2020'de NEOWISE uzay teleskobu kullanılarak bir ekip tarafından keşfedildi, 31 Mart'ta bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırıldı ve 1 Nisan'da NEOWISE olarak adlandırıldı.

Neowise nedir sorusuna yanıt bulduktan sonra dilerseniz şimdi bu kuyruklu yıldızı nasıl gözlemleyebileceğinize bakalım.

NEOWISE kuyruklu yıldızı, Güneş'in doğumundan birkaç saat önce kuzeybatı yönünde beliriyor ve gece gökyüzünde oldukça parlak görülen Capella isimli yıldızın hemen alt tarafında yer alıyor.

Açık havalarda kolaylıkla çıplak gözle gözlemlenebilen NEOWISE, dürbün veya kamera kullanılarak da detaylı bir şekilde görüntülenebiliyor.

Bununla birlikte, 11 Temmuz'dan sonra kuyruklu yıldız, gün batımından hemen sonra akşamları da görünmeye başlayacak. Ancak NEOWISE'ı görmek için bu sefer kuzeybatı yönüne bakmanız gerekecek.



NEOWISE, Güneş'in etrafındaki yolunu tamamlaması yaklaşık 7 bin yıl sürüyor. Bu da kuyruklu yıldızı bir daha 7 bin yıl sonra görebileceğimiz anlamına geliyor. Uzmanlar ise en az bir hafta daha kuyruklı yıldızın net ve parlak bir şekilde gökyüzünde belireceğini söylüyor.