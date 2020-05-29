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    Call of Duty: Warzone 4. sezon fragmanı yayınlandı

    Call of Duty: Warzone'un 4. sezonu 3 Haziran’da yayınlanacak. İşte yeni sezonun fragmanı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 13:25
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    Call of Duty: Warzone 4. sezon fragmanı yayınlandı

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne oldu.

    Ardından Call of Duty: Warzone isimli yeni ve ücretsiz bir battle royale oyunu daha yayınlanmış ve oldukça beğenilmişti.

    Oyuncu sayısını her geçen gün artıran Warzone'un 4.sezonu 3 Haziran'da yayınlanacak.

    Oyuncuların çok sevdiği Captain Price karakterinin de Warzone'a ekleneceği 4. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Call of Duty: Warzone 4. sezon fragmanı - VİDEO

    cp

    Instagram: @eshteknoloji

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