CapCut'a rakip geldi: Instagram Edits resmi olarak yayında

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Sosyal medya devi Instagram, içerik üreticileri için heyecan verici bir adım atarak yeni video düzenleme uygulaması Edits'i küresel olarak kullanıma sundu.

İlk olarak geçtiğimiz ocak ayında duyurulan uygulama, kısa bir gecikmenin ardından mobil platformlardaki yerini aldı ve CapCut gibi popüler uygulamalara ciddi bir rakip olmayı hedefliyor.

Artık hem Android hem de iOS kullanıcıları, Edits uygulamasını ilgili uygulama mağazalarından indirebilirler. Uygulama, özellikle mobil cihazlarda kolay kullanım sunan modern ve sezgisel bir arayüze sahip.

EDITS İLE NELER YAPILABİLİR

Edits, kullanıcıların doğrudan uygulama içerisinden videolar çekmesine, bunları detaylı bir zaman çizelgesi üzerinde düzenlemesine olanak tanıyor. Ayrıca videolara ses ekleme, otomatik alt yazı oluşturma gibi temel ihtiyaçları da karşılıyor.

Düzenlenen videolar doğrudan Instagram ve Facebook platformlarında paylaşılabildiği gibi, istenirse herhangi bir filigran olmadan dışa aktarılarak diğer sosyal medya platformlarında veya farklı projelerde de kullanılabiliyor. Bu esneklik, içerik üreticileri için önemli bir avantaj sağlıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZELLİKLER

Uygulamanın yetenekleri sadece temel düzenleme araçlarıyla sınırlı değil. Edits, arka planı değiştirmeyi sağlayan yeşil ekran özelliği, yapay zeka destekli nesne ve kişi takibi gibi gelişmiş fonksiyonlar sunuyor.

Ayrıca, statik yani durağan görüntülerden yapay zeka kullanarak animasyonlar oluşturma yeteneği de Edits'i pek çok yaratıcı proje için güçlü bir araç haline getiriyor.

Otomatik olarak birden fazla dilde alt yazı oluşturma özelliği de uygulamanın dikkat çeken yeniliklerinden biri.

Piyasadaki birçok gelişmiş video düzenleme uygulamasının ücretli abonelik modelleriyle çalıştığı düşünüldüğünde, Edits'in tüm bu özellikleri tamamen ücretsiz olarak sunması oldukça değerli bir avantaj sağlıyor.