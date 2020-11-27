CD Projekt Red: Cyberpunk 2077 artık kesinlikle ertelenmeyecek

CD Projekt Red, şimdiye kadar ertelemelerde gündeme gelen Cyberpunk 2077'nin artık ertelenme ihtimalinin olmadığını açıkladı.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyor.

İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Daha sonra yeni bir erteleme kararı daha alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.

Ancak ekim ayında oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını açıkladı.

CDPR: ARTIK ERTELEME OLMAYACAK

CD Projekt Red, erteleme haberlerinden çok sıkılan oyuncuların içini rahatlatan bir açıklama yaptı. Şirketin paylaştığı son mali çeyrek raporlarında, Cyberpunk 2077'nin artık ertelenmeyeceği özellikle vurgulandı.

CD Projekt Red, geride bıraktığımız 2020 yılının üçüncü mali çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu gelirin yaklaşık 6 milyon doları ise kâr olarak kayırlara geçti.

Bu dönemde elde edilen gelirin büyük bir kısmı ise hala satmaya devam eden The Witcher 3 Wild Hunt sayesinde elde edildi.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak.

Cyberpunk 2077 Fragman VİDEO

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