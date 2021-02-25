CD Projekt Red siber saldırıya uğradı: Cyberpunk 2077 yaması ertelendi

Hackerlar tarafından siber saldırıya uğradığını açıklayan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 büyük güncellemesini mart ayına erteledi.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapmıştı.

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergileyen Cyberpunk 2077, çıkış yapana kadar birçok kez ertelenmesi ile gündem olmuştu.

BÜYÜK GÜNCELLEME MART AYINA ERTELENDİ

Cyberpunk 2077, bu sefer de güncellemelerin ertelenmesiyle gündeme geldi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, siber saldırıya uğradıkları için bir sonraki büyük güncelleme olan 1.2 yamasını mart ayına ertelediğini duyurdu.





Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CD Projekt Red, stüdyonun BT altyapısına bir siber saldırı yapıldığını ve Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent ve The Witcher 3 gibi oyunların kaynak verilerinin yanı sıra; muhasebe, yönetim, hukuk ve insan kaynakları ile ilgili bazı belgelerin çalındığını duyurdu.

Mart ayında yayınlanacak 1.2 yamasının, bir önceki yamadan daha kapsamlı olduğunu hatırlatan şirket, güncellemenin martın ortalarında oyunculara dağıtılacağını söyledi.