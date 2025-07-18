ChatGPT, 900 milyon indirmeye ulaşarak rakiplerine büyük bir fark attı

Popüler sohbet robotu ChatGPT, yapay zeka yarışındaki liderliğini pekiştiren önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre, ChatGPT dünya genelinde 900 milyon indirme sayısına ulaştı.

RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK ATTI

ChatGPT'yi 200 milyon indirmeyle Google'ın Gemini uygulaması takip ederken, DeepSeek 127 milyon, Microsoft'un Copilot'u ise sadece 79 milyon indirmede kaldı.

Bu rakamlar, Microsoft ve Google gibi devlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarına rağmen, sıradan kullanıcılar için ilk tercihin hala ChatGPT olduğunu gösteriyor.

BAŞARININ SIRRI: DAHA KULLANIŞLI VE İLGİ ÇEKİCİ OLMASI

Uzmanlar, bu başarıyı ChatGPT'nin daha kullanışlı ve ilgi çekici olmasına bağlıyor.

Birçok kullanıcı, sohbet robotunun konuşmaları daha iyi yönettiğini, soruları doğal bir şekilde yanıtladığını ve OpenAI'nin sürekli yeni özellikler ekleyerek ilgiyi canlı tuttuğunu belirtiyor.