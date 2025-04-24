ChatGPT geliştiricisi OpenAI, Google Chrome'u satın almak istiyor

Haber Merkezi

Google, geçtiğimiz yıl bir mahkemenin çevrimiçi aramada tekel olduğuna karar vermesinin ardından yasal incelemelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Şirketin geniş dijital hizmetler paketinin geleceği belirsizliğini korurken, geçtiğimiz ay ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'u satması gerektiğini öne sürmüştü.

Teknoloji devi bu adımı atmak zorunda kalırsa, şimdiden en az bir ilgili alıcı var gibi görünüyor: Yapay zeka devi OpenAI.

ChatGPT başkanı Nick Turley, Google'ın tekel durumuyla ilgili bir duruşmada konuştu.

Duruşma sırasında Turley'e, OpenAI'nin Chrome'u satın almakla ilgilenip ilgilenmeyeceği soruldu. Turley, "Evet, biz de ilgileniriz, diğer birçok taraf da ilgilenirdi." yanıtını verdi.

OPENAI NEDEN CHROME'LA İLGİLENİYOR

Kullanıcılar halihazırda Chrome tarayıcısında bir eklenti aracılığıyla ChatGPT yapay zeka asistanını kullanabiliyorlar.

Ancak Turley, tarayıcının sahibi OpenAI olursa çok daha derin entegrasyonların mümkün olabileceğini belirtti.

Chrome, Google'ın kontrolünü kaybedebileceği tek varlık değil. Ayrı bir yargıç, bu ayın başlarında Google'ın çevrimiçi reklam teknolojisi alanında da rekabete aykırı davranışlarda bulunduğunu tespit etmişti.

Bu durumlar göz önüne alındığında, diğer büyük teknoloji şirketlerinin Google'ın yıllar içinde geliştirdiği popüler hizmetlerden birini satın almakla ilgilenmesi şaşırtıcı değil.