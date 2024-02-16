ChatGPT geliştiricisi OpenAI, Google'a rakip arama motoru geliştiriyor ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI şirketinin, yapay zeka destekli bir arama motoru üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

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OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, son zamanlarda internette büyük bir popülerlik kazandı.

Gerçekçi ve tutarlı sohbetler oluşturabilen ChatGPT, birçok kullanıcı tarafından Google Arama'dan daha kullanışlı ve bilgilendirici olarak nitelendirildi.

Google'a rakip geliyor

Bu başarının ardından OpenAI, ChatGPT'nin temelini oluşturan yapay zeka teknolojisini kullanarak Google'a rakip olacak bir arama motoru geliştirmeye başladı.

OpenAI'nın arama motoru, şu anda Google Arama'da bulunmayan birçok yeni özelliğe sahip olabilir.

The Information tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre OpenAI, muhtemelen Microsoft'un Bing arama altyapısını temel alacak.

Bununla birlikte geliştirildiği iddia edilen web arama ürününün ChatGPT'den ayrı bir hizmet olup olmayacağı henüz belli değil.

OpenAI arama motoru, yalnızca anahtar kelimelere ve bağlantılara odaklanan geleneksel arama motorlarından farklı olarak bilgi tabanlı bir yaklaşım sunabilir.

Google'ın tahtı sallanır mı

Google'ın karşısına şu ana kadar ciddi bir rakip çıkmadı. Ancak, son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesi, bu durumu değiştirebilir.

Özellikle ChatGPT gibi sohbet botları, kullanıcıların her sorusuna yanıt verebiliyor. Bu da gelecekte arama motorlarına olan ilginin azalabileceğini gösteriyor.

Google, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik ve SEO'yu kullanan düşük kaliteli web siteleri nedeniyle son yıllarda düşük kaliteli sonuçlar gösteriyor ve bu nedenle eleştiriliyor.