ChatGPT iOS uygulaması daha fazla ülkede kullanıma sunuldu ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaştı ve daha fazla ülkede yayınladı.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT App Store'da

ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaştı ve daha fazla ülkede yayınladı.

ChatGPT iOS uygulaması, bugün itibarıyla onlarca ülkede daha kullanıma sunuldu. Ancak bu ülkeler arasında henüz Türkiye yok.

Yakında Android kullanıcılarına da açılacak ChatGPT mobil uygulaması için ülkemizdeki kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekecek.

ChatGPT uygulaması, ilk etapta sadece Amerika'daki kullanıcılara sunulmuş olmasına ve bir tek iOS platformunda çıkış yapmasına rağmen 6 günde 500 bin indirmeyi geride bırakmıştı.