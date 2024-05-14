ChatGPT rakibi yapay zeka modeli Claude, Türkiye'de erişime açıldı Eski Open AI çalışanlarının geliştirdiği Claude 3 yapay zeka modeli Türkiye'de kullanılabiliyor.

ensonhaber.com

ChatGPT geliştiricisi OpenAI şirketinin eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic, Claude isimli yapay zeka modelini Türkiye'de erişime açtı.

Claude yapay zeka modeli, Türkçe dahil olmak üzere çok sayıda dilde kullanılabilir olsa da Türkiye'de hizmet dışıydı.

Claude'nin web sitesini veya iOS uygulamasını kullanarak kullanıcılar yapay zeka özelliklerine erişebilecek.

Claude hangi özelliklere sahip

Claude 3, dün tanıtılan GPT-4o gibi metinleri, görselleri, sesleri, belgeleri ve fotoğrafları analiz edebiliyor ve sorularınızı yanıtlayabiliyor.

Claude, ChatGPT'nin ardından en iyi GPT modelleri arasında gösteriliyor.

Anthropic, Claude 3’ün daha fazla soruya cevap verebildiğini, daha uzun talimatları anlayabildiğini ve daha doğru yanıtlar sunduğunu söylüyor.

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