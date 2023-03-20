ChatGPT’nin geliştiricisi konuştu: Bizi de korkutuyor! Yapay zeka ChatGPT’nin geliştiricilerinden Sam Altman, yapay zekadan kendilerinin de korktuğunu söyledi.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

ChatGPT, ocak ayında 100 milyon kullanıcı barajını aştı. Sohbet robotu, günde yaklaşık 13 milyon bireysel kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor.

OpenAI CEO'sundan açıklama

ChatGPT’nin geliştiricisi ve OpenAI CEO'su Sam Altman, projesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapay zekanın çok dikkatli izlenmesi ve teknoloji için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Altman, "Biz de biraz korkuyoruz.” dedi.

Yapay zeka teknolojisinin riskleri olduğunu dile getiren Altman, şu ifadelere yer verdi:

Burada çok dikkatli olmalıyız. Bu modeller büyük çaplı bilgi kirliliğinin yayılması için kullanılabilir ve özellikle bundan endişeliyim. Bilgisayar kodu yazmada daha da iyiye gidiyorlar ve bu da karşı siber saldırılara sebebiyet verebilir.

37 yaşındaki CEO, toplumun ve denetleyici kuruluşların bu teknolojiler konusunda daha ilgili olması gerektiğini söylerken, yapay zekanın toplumlar üzerinde çok ciddi etkisi olabileceğinin de altını çizdi.