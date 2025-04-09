ChatGPT'nin görüntü oluşturma aracı dolandırıcıları harekete geçirdi

Haber Merkezi

Yapay zekanın sunduğu sayısız fayda hayatımızı kolaylaştırmaya devam ederken, kötü niyetli kişilerin bu teknolojiyi dolandırıcılık amacıyla kullanma potansiyeli giderek artıyor.

GPT-4o'nun görüntü oluşturma teknolojisi, sıradan bir fotoğrafı alıp, Studio Ghibli'nin kendine has büyülü atmosferini yansıtan etkileyici sanat eserlerine dönüştürme konusunda adeta bir sihirbaz gibi çalışıyor.

Bu yeni model, sadece bir filtre uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda pikselleri tek tek işleyerek, sonsuz bir sabır ve robotik bir hassasiyetle tamamen yeni görüntüler üretiyor.

Bu özelliği sayesinde, GPT-4o'nun ürettiği görseller, önceki modeller olan DALL-E 3 gibi gürültüden arındırma yöntemlerini kullanan sistemlere kıyasla çok daha üstün sonuçlar ortaya koyuyor.

SANAT DÜNYASINDA TARTIŞMALAR VE ENDİŞELER YÜKSELİYOR

Bu son teknoloji, internet kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yaratırken, sanat dünyasında da önemli tartışmaları beraberinde getiriyor.

Studio Ghibli'nin kurucu ortağı Hayao Miyazaki, yapay zeka tarafından üretilen görseller hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirerek, bu tür çalışmaları "hayatın kendisine bir hakaret" olarak nitelendiriyor.

El emeği ve insan yaratıcılığına dayanan animasyonların ustası olan Miyazaki'nin bu görüşleri, sanat camiasında geniş yankı buluyor.

Ancak endişeler sadece sanatsal kaygılarla sınırlı değil. Teknoloji geliştikçe, dolandırıcıların da bu araçları kötüye kullanma potansiyeli artıyor.

SİGORTA DOLANDIRICILIĞINDA YENİ BİR DÖNEM

ChatGPT'nin görüntü oluşturma özelliğinin dolandırıcılık amacıyla kullanıldığına dair ilk raporlar ortaya çıkmaya başladı bile.

Reddit'in r/chatgptricks adlı alt dizininde viral olan bir gönderide, bir kullanıcı GPT-4o'yu kullanarak arkadan hasarlı bir BMW'nin sahte bir fotoğrafını nasıl oluşturduğunu detaylarıyla anlattı.

Yapay zeka tarafından üretilen bu görüntü, inandırıcı çizikler, eğilmiş paneller ve gerçek bir otoparkla uyumlu aydınlatma gibi detayları içeriyordu.

Bu durum, sigorta sektörü uzmanlarını ciddi şekilde endişelendiriyor. Yapay zeka araçlarına bu kadar kolay erişimin, sigorta taleplerindeki dolandırıcılık vakalarında önemli bir artışa yol açabileceği öngörülüyor.

Sadece araç hasarları değil, GPT-4o'nun iade dolandırıcılıkları için sahte makbuzlar, kaza mahalleri ve hatta ürün fotoğrafları üretmek için de kullanılabildiği belirtiliyor.

Başlangıçta yaratıcılığın bir ifadesi olarak ortaya çıkan bu teknoloji, hızla dijital dolandırıcıların elinde tehlikeli bir araca dönüşüyor.

Bu gelişmeler, hukuk uzmanlarını da yeni ve bilinmeyen alanlara itiyor. Sanatsal stiller yasa tarafından doğrudan korunmuyor olsa da bir Ghibli filminin atmosferini kopyalamak, yaratıcıları fikri mülkiyet sınırlarına yaklaştırabilir.

Telif hakkıyla korunan eserlerden belirli unsurların yeniden üretilmesi ise hala gri bir alan olarak tanımlanıyor.