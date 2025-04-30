ChatGPT'ye beklenen özellik geldi: Alışveriş yapabilecek

Haber Merkezi

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT'nin web arama yeteneklerini önemli ölçüde geliştirerek kullanıcılarına daha kapsamlı bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yapılan duyuruya göre, geliştirilmiş ChatGPT Search özelliği, artık ürün aradığınızda size özel ürün önerileri, görseller ve kullanıcı incelemeleri sunacak.

Ayrıca, bu ürünleri satın alabileceğiniz web sitelerine doğrudan bağlantılar da sağlayarak alışveriş sürecini kolaylaştıracak.

SONUÇLAR BAĞIMSIZ VE REKLAMSIZ

OpenAI, ChatGPT'deki alışveriş sonuçlarının bağımsız olarak belirlendiğini ve herhangi bir reklam içermediğini özellikle vurguladı.

Sonuçlar, fiyatlandırma, ürün açıklamaları ve incelemeler gibi üçüncü taraflardan alınan yapılandırılmış meta verilere dayanıyor.

Şirket ayrıca, ChatGPT Search aracılığıyla yapılan satın alımlardan herhangi bir komisyon veya geri ödeme almayacağını da açıkladı.

Geliştirilmiş ChatGPT Search özelliği, platformun varsayılan yapay zeka modeli olan GPT-4o'ya entegre edilmiş durumda.

Bu yeni alışveriş yeteneği, dünya genelindeki tüm ChatGPT Pro, Plus ve Ücretsiz (Free) kullanıcıları için anında kullanılabilir hale geldi.