ChatGPT'ye hafıza özelliği geliyor: Her şeyi hatırlayacak Sohbet robotu ChatGPT, artık bir hafızaya sahip olacak. Henüz test aşamasında olan bu özellikle birlikte, yapay zeka kullanıcıların tercihlerini hatırlayabilecek.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin yıllık geliri 1,6 milyar doları aşmış durumda.

Son dönemlerin popüler yapay zeka aracı ChatGPT, yeni özelliklerine kavuşmaya hazırlanıyor.

ChatGPT'nin hafızası olacak

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT artık bir hafızaya sahip olacak. Henüz test aşamasında olan bu özellikle birlikte, yapay zeka kullanıcıların tercihleri ve eğilimlerini hatırlayarak yanıt verecek.

Böylelikle ChatGPT'nin daha alakalı ve tutarlı yanıtlar vermesi bekleniyor.

Bellek özelliğiyle birlikte, yanıtları tercihlerinize ve eğilimlerinize göre şekillendirerek yapay zeka ile daha doğal ve kişiselleştirilmiş bir etkileşim sağlanması hedefleniyor

Bir hafızaya sahip ChatGPT, önceki aramalarınızı dikkate alarak bağlamı daha iyi anlayabilecek. Bu, daha alakalı ve tutarlı yanıtlar oluşturacağı anlamına geliyor.

Bazı kullanıcılar, ChatGPT'nin kullanıcı verilerini depolaması konusunda gizlilik endişelerine sahip olabilir.

Bu durumda OpenAI şirketinin kişisel bilgileri toplamak ve kullanmakla ilgili katı politikalar uygulaması gerekecek.