Chrome'u hemen güncelleyin: Bu sorunlar hassas bilgilerinizi tehlikeye atabilir

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Google Chrome kullanıcıları için kritik bir uyarı yapıldı. Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In), Chrome'un masaüstü sürümünde tespit edilen ve hassas bilgilerinizi tehlikeye atabilecek güvenlik açıkları konusunda kullanıcıları uyardı.

Siber suçluların bu açıkları kullanarak sisteminize yetkisiz erişim sağlayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, Chrome kullanıcılarının tarayıcılarını en son sürüme güncellemeleri önem taşıyor.

GÜVENLİK AÇIKLARININ DETAYLARI

CERT-In'in açıklamasına göre, Özel Sekmeler, Amaçlar, Uzantılar, Gezintiler, Otomatik Doldurma ve İndirmeler'deki uygunsuz uygulama nedeniyle Google Chrome'da birden fazla güvenlik açığı bulunuyor.

Uzaktaki bir saldırganın, kullanıcıları özel olarak hazırlanmış bir web sitesini ziyaret etmeye ikna ederek bu açıkları istismar edebileceği belirtiliyor.

Başarılı bir saldırı sonucunda, saldırgan hedef sistemde keyfi kod çalıştırabilir ve hassas bilgilere erişebilir.

ETKİLENEN SÜRÜMLER

CERT-In uyarısında, Linux'ta 135.0.7049.52'den, Windows ve macOS'ta ise 135.0.7049.41/42'den eski Chrome sürümlerinin etkilendiği belirtiliyor.

Bu güvenlik açıkları, Chrome'un indirmeler, otomatik doldurma, uzantılar ve web sitesi gezinme gibi özellikleriyle ilgili.

Ev veya ofis bilgisayarlarında Chrome kullanan herkesin kişisel verileri risk altında. Ayrıca, bu açıklar bilgisayarınızın çökmesine veya kararsız hale gelmesine de neden olabilir.

CHROME NASIL GÜNCELLENİR

Chrome tarayıcınızı güncellemek için şu adımları izleyin:

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın.

"Yardım"a gidin ve "Google Chrome Hakkında"ya tıklayın.

Tarayıcı otomatik olarak güncellemeleri kontrol edecek ve varsa indirmeye başlayacaktır.

Tarayıcıyı en son güvenlik düzeltmeleriyle yeniden başlatmak için "Yeniden Başlat"a tıklayın.