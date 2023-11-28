Çin, 2 yıl içinde insansı robotların seri üretimine başlıyor: Dünya nasıl etkilenecek? Çin iki yıl içinde insansı robotları seri üretmeyi planlıyor. Peki uzmanlar, teknolojinin 2035 yılına kadar dünyayı nasıl değiştireceğini düşünüyor?

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İnsansı robotlar, insan benzeri özelliklere ve davranışlara sahip olan, genellikle dış görünüşleriyle insanları anımsatan robotlara deniyor.

Bu tür robotlar genellikle biçim, hareket ve bazen davranış açısından insanlara benzerlik gösteriyorlar.

İnsansı robotların tasarımı, güvenlik ve etik konularını da içerir çünkü yanlış kullanıldığında veya güvenlik önlemleri alınmadığında ciddi risklere yol açabilirler.

Çin seri üretime başlıyor

Elon Musk'ın Tesla'sı da dahil olmak üzere Batılı şirketler kendi insansı robotlarını üretmek için yarışırken Çin , 2025 yılına kadar insansı robotların seri üretimine yönelik planlar yayınladı

Goldman Sachs, insansı robot pazarının 15 yıl içinde dünya çapında yılda 150 milyar dolar değerinde olabileceğini ve insansı robotların 2025-2028 yılları arasında fabrikalarda, 2030-2035 yılları arasında ise diğer işlerde çalışacağını tahmin ediyor.

Tech For Good'un yazarı Marga Hoek, teknolojinin birçok alanda olumlu bir etkisi olacağına inanıyor ancak insanların buna hazırlanması gerekiyor.

Hoek, tahminlerin tüm işlerin dörtte birine kadarının robotik ve yapay zeka teknolojisinden etkilenebileceğini söyledi.

Hoek, insansı robotların olduğu bir dünyada hangi iş rollerinin hayatta kalacağı konusunda araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Elon Musk'un Tesla'sı, Optimus adında, insanın yapabileceği her görevi üstlenmeyi amaçlayan ve Musk'un şirketin arabalarından 'daha önemli' olabileceğini söylediği rakip bir robot inşa ediyor.

Robotlar yaşlılara bakacak

Hoek, insan bakıcılardan ziyade insansı robotların otizm gibi rahatsızlıkları olan yaşlı ve genç insanlara bakacağını öngördü ve şöyle dedi:

Artık duygulara ve okuma davranışlarına tepki veren robotlarımız var. Ruhsal bozukluklarla, davranış bozukluklarıyla, çocuklarla ve yetişkinlerle baş edebilen robotlarımız olacak.



Robotlar destek vermek ve yardım etmek için devreye girebilir, bu da insanların daha uzun yaşamasını sağlar.

Fabrikalarda ve inşaatlarda çalışacaklar

Amazon, bu yıl merkezlerinden birinde çalışan insansı bir robotu test etti ve uzmanlar bir gün hiçbir insanın çalışmadığı fabrikaların yaygın olabileceğine inanıyor.

The National Robotarium İş Geliştirme Müdürü Lisa Farrell, 2035 yılına gelindiğinde insansı robotların toplum ve dünya ekonomisi üzerinde 'derin bir etkisi' olacağını söyledi.

Makul fiyatlı robotların seri üretimi, teknolojilerdeki ilerlemelerle başarılabilir ve imalat, sağlık, inşaat, ulaşım, konaklama ve daha birçok alanda iş gücünü destekleyen her türlü robot karşımıza çıkabilir.

Robotlar, gençlere eğitim verecek

Tech For Good'un yazarı Marga Hoek, eğitimde robotların hızla büyüyen bir pazar olduğunu ve 2025 yılına kadar 3,1 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Manchester Üniversitesi'nde Yapay Zeka ve Biliş profesörü Profesör Angelo Cangelosi, robotların sınıflarda birçok farklı rol üstlenebileceğini, örneğin okullarda öğretim asistanı olarak çalışabileceğini söylüyor.

Robot cerrahlar hayat kurtaracak

Robot cerrahlar, hem uzak bölgelerde hem de savaş alanında devrim niteliğinde olacak.

Hoek, savaş alanında bir yaralanmadan sonraki ilk 30 saniyenin hayatta kalma açısından çok önemli olduğunu ve robotların yaraları tedavi edebileceğini söylüyor.

Tarım robotlara emanet

Uzmanlar, robotların gıda kıtlığıyla baş etmeye yardımcı olacak 'hassas tarımı' mümkün kılacağına inanıyor.

Dünya çapında sağlıklı gıda eksikliği var ve dünya nüfusu hala artıyor. Robotlar aslında üretimi artırmaya yardımcı olabilir, hassas tarım yapabilir ve bundan daha iyi hasat yaparak gıda israfını önleyebilirler.

İnsansı robotların özellikleri

Fiziksel Benzerlik: İnsansı robotlar, insana benzeyen fiziksel özelliklere sahip olabilirler. Bu; yüz ifadeleri, vücut hareketleri, eller ve parmaklar gibi detayları içerebilir.

Yüz Tanıma ve İfade: İnsansı robotlar, yüz tanıma teknolojisi kullanarak insanların yüz ifadelerini tanıyabilir ve doğal yüz ifadelerini taklit edebilirler. Bu, duygusal tepkileri ifade etme yeteneğini içerir.

Ses Tanıma ve Konuşma: Bu tür robotlar, insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabilmek için ses tanıma teknolojisi kullanabilirler. Kendi konuşmalarıyla yanıt verebilir ve insanlarla diyalog kurabilirler.

Hareket Yetenekleri: İnsansı robotlar, insan gibi hareket edebilirler. Bu, yürüme, koşma, eğilme, kalkma gibi hareketleri içerebilir. Bazıları insanlar gibi ellerini ve parmaklarını kullanabilirler.

Yapay Zeka Yetenekleri: İnsansı robotlar, yapay zeka algoritmalarını kullanarak problemleri çözebilir, kararlar alabilir ve öğrenme süreçleri gerçekleştirebilirler.

Eğitim ve Yardım: Robotlar, bazı durumlarda eğitim veya yardım amaçlarıyla kullanılabilirler. Örneğin, sağlık sektöründe hastalara rehberlik etmek veya eğitim kurumlarında öğrencilere destek sağlamak için kullanılabilirler.

Eğlence ve Etkileşim: Bu teknolojiyi kullanan robotlar, kullanıcılarla eğlenceli etkileşimlerde bulunabilirler. Oyunlar oynayabilir, şarkı söyleyebilir, hikayeler anlatabilir ve daha birçok etkinliği gerçekleştirebilirler.