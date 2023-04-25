Çin, 3D baskı ile Ay'da yerleşim yeri kuracak Çin, yaşam alanları inşa etmek için Ay'da 3D baskı teknolojisini test edecek

ensonhaber.com

China Daily gazetesinin pazartesi günü bildirdiğine göre, Çin Ay'da uzun vadeli yerleşim planlarını sağlamlaştırırken, binalar inşa etmek için 3D baskı teknolojisini kullanmak istiyor.

Çin'in 2020 Ay görevinde Chang'e 5 isimli insansız bir sonda, Ay'dan örnekler toplayarak Dünya'ya getirmişti.

Ay'a ilk inişini 2013 yılında gerçekleştiren Çin, 2030 yılına kadar Ay'a astronot indirmeyi de planlıyor.

Ay'da kaynak arayacak

O zamana kadar Çin, Chang'e 6, 7 ve 8 misyonlarını başlatacak ve ikinci görev, uzun vadeli insan yerleşimi için Ay'da yeniden kullanılabilir kaynaklar aramakla görevlendirilecek.

Chang'e 8 sondası, çevre ve mineral bileşimi hakkında yerinde incelemeler yürütecek ve ayrıca 3D baskı gibi teknolojilerin Ay yüzeyine yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini belirleyecek.

China National'da görevli bilim insanı Wu Weiren, "Ay'da uzun süre kalmak istiyorsak, Ay'ın kendi malzemelerini kullanarak istasyonlar kurmamız gerekiyor." dedi.

Çin medyasının bu ayın başlarında bildirdiğine göre, Çin beş yıl içinde Ay'daki toprağı kullanarak bir Ay üssü inşa etmeye başlamak istiyor.

Ay toprağından "tuğlla" yapmakla görevli bir robot, Chang'e 8 görevi sırasında 2028 civarında fırlatılacak.