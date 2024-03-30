Çin, 5.5G'ye geçiş yapacak: İşte bu teknolojiyi destekleyen telefonlar Çin hükûmeti, ülke genelinde 5.5G teknolojisine geçiş yapılacağını açıkladı.

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Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Çin ise söz konusu teknolojiye geçen ilk ülkelerden bir tanesi. Çin, 2 milyondan fazla 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor.

Çin 5.5G'ye geçiyor

Her ne kadar 5G birçok ülkede kullanılmasa da Çin için bu teknoloji artık eskimiş durumda.

Çinli yetkililer, ülke genelinde 5.5G teknolojisinin kullanılmaya başlayacağını duyurdu.

5.5G neler sunuyor

Yeni teknoloji, 5G'den daha kaliteli bağlantı sunuyor. Bu teknolojinin kullanıldığı yerlerde 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızlarına ulaşılabiliyor.

5.5G destekleyen telefonlar

Çin'in açıklamalarının ardından, birçok telefon üreticisi 5.5G'yi telefonlarına getirmek için çalışmalara başladı.

OPPO CEO'su Pete Lau, Find X7 Ultra modelinin 5.5G'yi desteklediğini doğruladı.

Kaynaklara göre, Qualcomm Snapdragon Gen 3 işlemcisine sahip tüm akıllı telefonlar, teknik olarak bu teknolojiyi destekliyor.

Bu nedenle, 2024 amiral gemisi telefonların 5.5G desteği ile geleceğini söyleyebiliriz.