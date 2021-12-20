Çin, 6G'ye geçeceği tarihi açıkladı

Çin'den yapılan açıklamaya göre 6G teknolojisi, önümüzdeki 10 yıl içinde hizmet vermeye başlayacak.

Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi, şu anda sadece belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda. Ancak Çin, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı bile.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında kendi 6G araştırma ekibini kuran Çin, ardından dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlatmıştı.

ÇİN 6G İÇİN TARİH VERDİ

Çin, 6G’nin ticarileşeceği ve vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlayacağı tarih hakkında açıklama yaptı. Çin, 2030 yılında mobil işletim sistemini bir üst seviyeye çıkararak 6G teknolojisini kullanmaya başlayacağını duyurdu.

ÇİN, 5G'DE DE LİDER

Öte yandan Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, ülkede eylül sonu itibarıyla toplam 690 bin adet 5G baz istasyonu kurulduğunu açıklamıştı.

Çin'in telekomünikasyon işlerinin toplam hacmi ise yılın ilk üç çeyreklik bölümünde yıllık bazda yüzde 18,6 büyüdü ve telekomünikasyon sektörünün gelirleri de aynı dönemde yüzde 3,2 arttı.