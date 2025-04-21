Çin akıllı telefon pazarında son durum: Apple üst üste 7. çeyrekte düşüşte

Haber Merkezi

Araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Çin'deki iPhone sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında azaldı.

IDC'nin raporuna göre, bu düşüşle birlikte Apple, Çin pazarında satışları gerileyen tek büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor.

APPLE'IN PAZAR PAYI GERİLİYOR

Çin akıllı telefon pazarında şu anda beşinci sırada yer alan Apple, bu çeyrekte 9,8 milyon adet iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi.

Şirketin pazar payı ise bir önceki çeyrekteki yüzde 17,4 seviyesinden yüzde 13,7'ye geriledi.

Bu düşüş, Apple'ın Çin'de üst üste yaşadığı yedinci çeyrekteki sevkiyat kaybı anlamına geliyor.

Bu gidişatın devam etmesi halinde, Cupertino merkezli teknoloji devi için tam iki yıllık bir satış düşüşü yaşanmış olacak.

XIAOMI BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ

Öte yandan, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, aynı dönemde büyük bir başarıya imza attı. Şirketin sevkiyatları, bu çeyrekte yüzde 40 gibi etkileyici bir oranda artarak 13,3 milyon adede ulaştı.

Genel olarak Çin akıllı telefon pazarı, aynı çeyrekte yüzde 3,3'lük bir sevkiyat artışı kaydetti. IDC analisti Will Wong, Apple'ın yüksek fiyat politikasının, ocak ayında uygulamaya konulan hükümet teşviklerinden yararlanma imkanını sınırladığını belirtiyor.

Pazarın büyümesine katkı sağlayan bu teşvikler, yaklaşık 820 dolar altındaki akıllı telefon ve belirli elektronik cihazları satın alan tüketicilere yüzde 15 oranında geri ödeme sunuyor.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞLARININ ETKİSİ

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, ABD Başkanı Trump'ın Çin'den yapılan ithalatlara uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle iPhone, ABD pazarında da zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmıştı.

Ancak bu tarifelerin bir kısmı zamanla geri çekildi. Bu süreçte Apple CEO'su Tim Cook'un aktif rol oynadığı ve şirketin çıkarlarını korumak için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor.