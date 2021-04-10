Çin, Alibaba'ya 2.8 milyar dolar ceza kesti

Çin Piyasa Düzenleme Kurulu, pazar hakimiyetini kötüye kullandığı ve sektörde tekelleştiği gerekçesi ile Alibaba'ya 2.8 milyar dolar ceza kestiğini açıkladı.

Çin, ülkesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara son zamanlarda oldukça sıkı denetimler uyguluyor.

Özellikle Alibaba'nın her geçen gün büyümesinden ve pazarı ele geçirmesinden rahatsız olan Çin hükümeti, şirkete çeşitli tekelleşme davaları açarak büyümesini engellemeye çalışıyor.

ARALIKTA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Alibaba, farklı platformlarda satış yapmak isteyen satıcıları, iki platformdan birini seçmeye zorluyor. Kısacası eğer bir satıcıysanız ve Alibaba'yı seçmişseniz, diğer platformlarda satış yapmanıza izin verilmiyor.

Çin Piyasa Düzenleme Kurulu, Alibaba'nın bu tutumuna yönelik geçtiğimiz yıl aralık ayında tekelleşme ve sektörüdeki gücünü kötüye kullanma soruşturması açmıştı.

2,8 MİLYAR DOLAR CEZA KESİLDİ

Çin Piyasa Düzenleme Kurulu, soruşturma sonucunda Alibaba'ya tam 2,8 milyar dolarlık dev bir ceza kesti. Alibaba'nın ise cezayı kabul ettiği ve itiraz etmediği belirtiliyor.

ALIBABA'DAN AÇIKLAMA

Alibaba, kendi iç işleyişini ve pazardaki durumunu yeniden gözden geçirerek söz konusu sorunları düzelteceğini ve Çin Piyasa Düzenleme Kurulu ile birlikte çalışacağını açıkladı.

Şirket, ayrıca rekabet kurallarına uygun bir şekilde bundan sonra da büyümeye devam edeceklerini belirtti.

ALIBABA'NIN HÜKÜMETLE SORUNLARI VAR

Alibaba kurucusu Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

ÇİN, ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYOR

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Alibaba ve JD.com, Çin'de perakende piyasasında hakimiyet kurmuş durumda. İki şirketin ülkede e-ticaretin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Alibaba'nın ülkedeki aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyonu aştı. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon. Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.