Çin, Ay yüzeyinden örnekler almak için hazırlıklara başladı

Çin, uzun bir aranın ardından ilk defa Ay yüzeyinden örnekler almak için hazırlıklara başladı. Devasa uzay roketi Long March-5 fırlatma rampasındaki yerini aldı.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, şimdi de Chang'e-5 için hazırlıklarını sürdürüyor.

CHANG'E 5 YOLDA

Çin, Chang'e 5 adını verdiği uzay aracını Long March-5 roketi ile gelecek hafta Ay'a fırlatmayı planlıyor.

Hazırlıklarına başlanan görevde Long March-5 roketi, bulunduğu hangardan çekici yardımıyla Wenchang eyaletindeki uzay merkezinde bulunan fırlatma rampasına taşındı.





AY'DAN ÖRNEK TOPLAYACAK

Chang'e 5 görevinin amacı, Ay yüzeyinde 2 metre derinliğinde bir çukur kazmak ve Ay yüzeyinden elde edilen örnekleri Dünya'ya ulaştırmak olacak.

Çin tarafından gerçekleştirilecek bu tarihi Ay görevi sayesinde bilim insanları, ABD ve Rusya'nın 1960 ve 1970 yıllarındaki görevlerinde elde ettiği örneklerden sonra ilk defa Ay yüzeyinden yeni örnekler üzerinde araştırma yürütebilecek.





ABD yasaları, Çin'in NASA ile iş birliğini ve Uluslararası Uzay İstasyonu ile ortaklık kurmasını engellemesine rağmen Çin, uzay görevlerinde yabancı ülkelerle giderek daha fazla etkileşim kuruyor.

Bu durum, Çin'i kendi uzay istasyonunda çalışmaya ve kendi programlarını başlatmaya teşvik ediyor.





YENİ GÖREVLER DE VAR

Son yıllarda uzay yarışında rakip ülkelerin gerisinde kalmak istemeyen Çin, özellikle Ay görevlerine oldukça önem veriyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA); kaya, toprak ve diğer örnekleri toplamak üzere Chang'e 6 ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e 7 görevlerinin planlandığını açıklamıştı.

Chang'e 6 görevinin 2023 veya 2024 yıllarında başlatılması öngörülürken, Chang'e 7 keşif araçlarının 2024'te uzaya fırlatılması planlanıyor.

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