Çin, Ay'dan getirdiği örnekleri isteyen her ülkeye gönderecek

Çin, Chang'e 5 görevinde Ay'dan getirilen taş ve toprak örneklerini isteyen her ülkeyle paylaşabileceklerini duyurdu.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çin, geçtiğimiz günlerde Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı.

"Chang'e 5" keşif aracının uzay kapsülü, Ay'dan topladığı toprak ve taş örneklerini Dünya'ya getirmek için Ay'dan havalanmış ve 3 günlük yolculuğun ardından Dünya'ya ulaşmıştı.

Çin'in uzay aracı, Ay'dan örnek topladı

ÖRNEKLER DÜNYAYA AÇILIYOR

Çin, Ay'dan getirilen taş ve toprak örneklerini isteyen ülkelerle paylaşabileceklerini açıkladı. Bu nedenle Türkiye'nin böyle bir talebi olduğu takdirde Ay örnekleri ülkemize de gelebilir.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Çin Uzay Ajansı Başkanı Wu Hanhua,"Çin, Ay'dan toplanan numuneleri farklı ülkelerden aynı fikir ve vizyondaki enstitüler ve bilim insanlarıyla paylaşmak istiyor. Ay örneklerinin ve verilerinin paylaşımı konusunda Uluslararası iş birliği anlaşmaları doğrultusunda kurallar belirleyeceğiz." dedi.

Bu doğrultuda ise örneklerin gönderilemeyeceği tek ülke olarak ABD göze çarpıyor. Ülkenin Çin'e uyguladığı bazı kısıtlamalar nedeniyle, ABD'li bilim insanları istese bile Ay'dan getirilen örnekleri inceleyemeyecek.

Chang'e 5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

Öte yandan, 2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.