Çin Ay'ın karanlık yüzüne inmeyi başarmıştı: İlk fotoğraflar geldi Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere 3 Mayıs'ta uzaya gönderdiği "Chang'e-6" keşif aracı, ilk fotoğraflarını göndermeye başladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda uzay görevleriyle öne çıkan Çin, ABD'yi geçmek için yeni bir hamle yaptı.

Çin, Ay'ın uzak tarafındaki kayaları ve toprağı almak üzere yaklaşık iki aylık bir görev için Ay'a inecek olan mürettebatsız bir uzay aracı fırlatmıştı.

"Chang'e-6" misyonu, Ay'ın uzak tarafında yer alan ve Dünya'dan gözlenemeyen Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yaptı. Böylece Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke oldu.

Yapılan açıklamaya göre, aracın topladığı numuneler başarıyla yörünge aracına kenetlendi.

Toplanan örnekler bir sorun yaşanmazsa 25 Haziran tarihinde Dünya’ya atmosferine girecek ve paraşütle iniş yapacak.

İlk fotoğraflar geldi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), görev kapsamında toplanan ilk Ay ve kaya parçalarını gösteren görüntüler paylaştı.

Çekilen fotoğraflar, Ay’ın Dünya’daki insanlar tarafından görülemeyen uzak tarafına ait yüzeyini ve manzarasını gösteriyor.

Ay'ın karanlık yüzü

Dünya'nın etrafı ile kendi etrafındaki dönüş hızı eşit olduğundan Ay'ın hep aynı yüzü Dünya'ya dönük oluyor. Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzaktaki yüzüne "karanlık yüzü" adı veriliyor.

"Karanlık" ifadesi, ışık yokluğunu değil bu bölgenin Ay'ın yakındaki yüzüne göre daha az bilinmesini ifade ediyor.

İlk kez Sovyetler Birliği'nin "Luna" uydusu, 1959'da Ay'ın karanlık yüzünü fotoğraflamış, Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi de 1960'ta Ay'ın karanlık yüzünü anlatan detaylı atlas yayımlamıştı.

ABD'nin 1968'deki insanlı ay seferi "Apollo 8" görevine katılan astronotlar, Ay'ın karanlık yüzünü bizzat gören ilk insanlar olmuştu.