Çin destekli siber korsanlar, ABD'nin sistemlerine saldırdı Çin hükümeti tarafından işletildiği iddia edilen bir casusluk grubu, ABD'nin birçok bölgesindeki kritik sistemleri hackledi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticari gerilimler, internet ortamına da sıçradı. Çin hükümeti tarafından işletildiği iddia edilen bir casusluk grubu, ABD'nin birçok bölgesinde kritik sistemlere saldırdı.

Microsoft ve Five Eyes istihbarat ittifakı, Çin devlet destekli bir grubun kritik Amerikan altyapısını hacklediğini doğruladı.

Amaç iletişimi bozmak

Microsoft, yaptığı açıklamada, operasyonun muhtemel amacının "gelecekteki krizler sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Asya bölgesi arasındaki kritik iletişim altyapısını bozmak" olduğunu söyledi.

Söz konusu saldırıdan etkilenen kuruluşlar iletişim, imalat, hizmet, ulaşım, inşaat, denizcilik, hükümet, bilgi teknolojisi ve eğitim sektörlerini kapsıyor.