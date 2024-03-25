Çin, devlet dairelerinde AMD, Intel ve Windows'u yasaklıyor Financial Times tarafından paylaşılan habere göre Çin, devlet dairelerine alınacak yeni bilgisayarlarda AMD ve Intel işlemciler tercih edilmesini yasaklıyor ve Windows yerine yerli işletim sistemi kullanılmasını öneriyor.

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Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, son yıllarda çip savaşlarına girmiş durumda.

Özellikle ABD, Çinli çip üreticilerini kara listeye alarak ambargo uygulamıştı. Şimdi ise Çin, buna karşılık vermeye hazırlanıyor.

Intel ve AMD yasaklanıyor

Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Çin, devlet dairelerinde kullanılan bilgisayarlarda Intel ve AMD markalı işlemciler kullanmayı kademeli olarak yasaklayacak.

Ayrıca yönetim, Windows yerine yerli işletim sistemi ve veri tabanı yazılımı çözümlerinin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Çin Sanayi Bakanlığı, geçen aralık ayında yayınlanan ve üç yıl boyunca geçerli olacak olan "güvenli" işlemci, işletim sistemi ve merkezi veri tabanı listeleri ile ilgili bir duyuru yapmıştı.

Bu listede yer alan tüm ürün ve hizmetler Çinli firmalara aitti ve Çin'in casusluk endişeleriyle ilişkilendirilmişti.

Görünüşe göre, ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşları önümüzdeki aylarda da sürecek.