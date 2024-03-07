Çin, dünyanın en gerçekçi kuş drone'unu tanıttı Çin Merkezi Televizyonu, dünyanın en gerçekçi kuş benzeri drone'unun görüntülerini paylaştı.

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ensonhaber.com

Ornitopter, kuşların uçuş prensiplerinden esinlenerek tasarlanmış insan yapımı araçlara deniyor.

Ornitopterler genellikle kanatları kuş kanatlarına benzer şekilde hareket ettirerek uçarlar.

Bu drone'lar, havada uçuşunun yanı sıra, kuşların doğal hareketlerini taklit ederek daha etkili ve verimli bir uçuş sağlarlar.

Çin'den en gerçekli ornitopter

in Merkezi Televizyonu (CCTV), dünyanınen gerçekçi kuş benzeri ornitopterinin görüntülerini yayınladı.

Uzmanlar, kanatlarını tıpkı bir kuş gibi çırpacak şekilde tasarlanan yeni insansız hava aracının askeri ve sivil uygulamalarda kullanılacağını söylüyor.

"Küçük Şahin" isimli ornitopterin görüntülerinde; tasarımı, araştırma ve geliştirme süreci ile saha test aşamaları var.

Ornitopter, Xi'an Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ndeki (NWPU) bir araştırmacı ekibi tarafından geliştirildi.

"Küçük Şahin", yaklaşık bir kuş büyüklüğünde ve tıpkı gerçek bir kuş gibi süzülüp dönebiliyor. Kanatları, bir kuşunki gibi esneyebiliyor ve katlanabiliyor.