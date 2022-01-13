Çin, düşük yer çekimine sahip yapay Ay inşa etti

Çin, düşük yer çekimi koşullarını simüle eden yapay bir Ay inşa ettiğini duyurdu. Söz konusu ortamda, gelecekte Ay'a gidecek insanlar eğitilecek.

2021'de pek fazla hareketlilik olmasa da 2022 yılına Ay görevleri damga vuracak. Başta NASA olmak üzere birçok kurum ve ülke, bu yıl Ay'a ulaşmak için kıyasıya rekabete girecek.

2022'de gerçekleşecek olan Ay görevlerinin hepsi mürettebatsız olacak. Ancak gelecek yıllarda ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler Ay'a insan gönderecek.

ÇİN'DEN YAPAY AY HAMLESİ

Çin, türünün ilk örneği olan düşük yer çekimi koşullarını simüle eden yapay bir Ay inşa etti. Düşük yer çekimine sahip araştırma tesisi, Çin'in gelecekteki Ay görevlerinde önemli bir rol oynayacak.

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanı Li Ruilin, doğudaki Şuzhou kentindeki yapay Ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak faaliyete geçeceğini söyledi.

Araştırma tesisinde, 60 santimetre çapında bir mini "Ay " barındıran bir vakum odası bulunuyor. Ay'daki ortamı simüle eden ve manyetik alan tarafından desteklenen bu odada, Ay'da bulunanlar kadar hafif kayalar ve tozlar yer alıyor.

Alanın yeterince güçlü olduğu yerlerde, kurbağa veya kestane gibi bazı hafif nesneler havada yükselebiliyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ RUS FİZİKÇİDEN İLHAM ALDI

Bilim insanı Li Ruilin, tesisin inşasında Rus doğumlu fizikçi Andre Geim'in 2000 yılında bir kurbağayı mıknatısla havaya kaldırma deneylerinden ilham aldığını söyledi.

Geim, grafen üzerindeki çalışmaları nedeniyle 2010 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü de kazanmıştı.

Çin, 2030 yılına kadar Ay'a astronot göndermek ve Rusya ile ortak bir Ay araştırma üssü kurmak istiyor.

Çinli uzay yetkilileri; geçen ay araştırma istasyonunun inşaatının 2027'de başlayabileceğini söyledi.

Kayaların ve tozun Dünya'da olduğundan tamamen farklı bir şekilde davranabileceği Ay ortamının bir simülasyonu, bilim insanlarının ekipmanları test etmesine ve potansiyel olarak maliyetli yanlış hesaplamaları önlemesine olanak sağlayacak.