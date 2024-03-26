Çin, hidrojenle çalışan ilk yolcu trenini başarıyla test etti Çin'in hidrojenle çalışan ilk yolcu treni, test sürüşünü başarıyla tamamladı.

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Hidrojenle çalışan trenler, hidrojen yakıt hücrelerini kullanarak elektrik üreten ve bu elektrikle treni hareket ettiren trenlere deniyor.

Bu trenler, hidrojen yakıt hücresinde hidrojen ile oksijen arasındaki kimyasal reaksiyon sonucunda elektrik enerjisi üretir. Bu elektrik enerjisi, bir elektrik motoru aracılığıyla treni hareket ettirir.

Hidrojenle çalışan trenler, elektrikli trenlere benzer şekilde sessiz, çevre dostu ve düşük emisyonlu bir ulaşım seçeneği sunuyor.

Bu trenlerin en büyük avantajlarından biri, hidrojen yakıt hücrelerinin su buharı dışında herhangi bir zararlı emisyon üretmemesidir. Bu da çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

Çin, hidrojenli ilk yolcu trenini test etti

Çin, yerli olarak geliştirdiği hidrojenle çalışan ilk treninin test sürüşünü başarılı bir şekilde tamamladı.

CRRC Changchun Railway Vehicles tarafından geliştirilen tren, 1.000 km seyir menzili ve saatte 160 km azami hız sunuyor.

Trende kullanılan hidrojen sistemi, güçlü ve uzun ömürlü bir güç kaynağı sunuyor ve test verileri kilometre başına yalnızca 5 kilowatt/saat ortalama enerji tüketimini gösteriyor.

Tren, test edilmeden önce; dayanıklılık, aşırı sıcaklıklardaki performans (-25°C ile 35°C arası), titreşim direnci, elektromanyetik uyumluluk ve yangın güvenliği açısından sıkı testlere tabi tutuldu.

Bu başarılı deneme operasyonu, Çin'in demir yolu taşımacılığı endüstrisi için önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor.