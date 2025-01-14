Çin hükümeti, çocukların oyun oynama süresini aylık 15 saatle sınırladı

Haber Merkezi

Çin'de çocuklar, okul tatillerinde bile oyun oynama konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya.

Hükümet, çocukların oyun bağımlılığını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi.

AYLIK 15 SAATLİK SINIRLAMA

Çin'in en büyük oyun şirketi Tencent, 18 yaşın altındaki çocukların 13 Ocak ile 13 Şubat tarihleri arasında sadece 15 saat oyun oynayabileceğini duyurdu.

NetEase ise 15 Ocak ile 14 Şubat arasında 16 saatlik bir sınırlama getirdi.

2021 DÜZENLEMESİ

Bu sınırlamalar, 2021 yılında getirilen ve çocukların hafta sonları ve resmi tatillerde günde sadece bir saat oyun oynamasını sınırlayan düzenlemenin bir devamı niteliğinde.

OYUN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Çin hükümeti, uzun yıllardır çocuklarda oyun bağımlılığıyla mücadele ediyor. 2019 yılında, 18 yaş altı için akşam 10 ile sabah 8 arasında çevrimiçi oyun oynamak yasaklanmıştı. 2021 yılında ise bu kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı.

TENCENT'İN "GECE DEVİRYESİ" SİSTEMİ

Tencent, 2019 yılında "Gece Devriyesi" adlı bir sistem geliştirerek çocukların oyun oynama süresini sınırlamaya çalışmıştı.

Bu sistem, yüz tanıma teknolojisi kullanarak oyuncuların yaşlarını doğrulamaya çalışıyordu.