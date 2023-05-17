Çin, küresel konumlama uydusu BeiDou'yu fırlattı Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçasını oluşturan bir uyduyu uzaya gönderdi.

AA

Çin hükümeti, askeri alanda ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e bağımlılığını azaltmak üzere BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'ni (BDS) geliştiriyor.

BeiDou uydu ağı için ilk uydu 2000'de fırlatıldı. Dört uydudan oluşan "BDS-1" ağının ardından 20 uydudan oluşan "BDS-2" ve 35 uyduluk "BDS-3" ağları oluşturuldu.

Yeni uydu fırlatıldı

Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçasını oluşturan bir uyduyu uzaya gönderdi.

Bugün fırlatılanla birlikte, BDS-3 ağını desteklemek için 3 ila 5 uydunun daha fırlatılması, 2035'de kadar ise "BDS-4" adı verilen yeni nesil uydu ağının sisteme eklenmesi hedefleniyor.

Uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B taşıyıcı roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Görevin ardından Yer Sabit Yörünge'deki planlanan konumuna yerleşen uydunun, yörünge testlerinin yapılmasının ardından BeiDou ağına bağlanacağı bildirildi.

Uydu, BeiDou ağları için fırlatılan 60., BDS-3 sistemini geliştirmek üzere fırlatılan ilk destekleyici uydu olma özelliği taşıyor.