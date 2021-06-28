Çin, Mars'ta üs kurmak istiyor

Çin'in Mars planları arasında, üs kurmak ve kargo taşımak için bir "gökyüzü merdiveni" inşa etmek yer alıyor.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, şubat ayında Mars yüzeyine iniş yapmayı başarmıştı.

Son zamanlarda, kızıl gezegen ile ilgili araştırmalarını hızlandıran Çin, gelecekte çok daha büyük projelere imza atmak istiyor.

Çin'in uzay araştırmalarının geleceğine yönelik planları arasında Mars'ta bir üs kurmak, gezegen çapında gelişim sağlamak ve kargo taşımak için bir "gökyüzü merdiveni" inşa etmek yer alıyor.

ÜS KURMAK İÇİN ROBOTLAR YER ARAYACAK

Küresel Uzay Araştırma Konferansı'nda devlete ait Çin Akademisi Fırlatma Aracı Teknolojisi'nin (CALT) başkanı Wang Xiaojun, üç aşamalı planın ilk adımına Mars'tan numune toplamak ve orada kurulacak üs için yer aramak amacıyla fırlatılacak android robotların yer aldığını söyledi.

Daha sonra ise, Mars'taki üssü kurmak için insanlı bir görev düzenlenecek. Üçüncü aşamadaysa, kızıl gezegende bir topluluk inşa etmek için Dünya'dan Mars'a kargo filosu gönderilecek.

Mevcut zaman çizelgelerine göre bu fırlatmaların 2033'ten 2043'e kadar her iki yılda bir yapılması planlanıyor.

UZAY MERDİVENİ DE PROJELER ARASINDA

Mars'a yolculuk için harcanan maliyeti ve zamanı azaltabilecek "gökyüzü merdiveni" için de çalışmalar yürütülüyor. Fakat bu aşama için henüz ne kadar ilerleme kaydedildiği belli değil.

Bilgisayar simülasyonlarında geliştirilen tasarımlarda, bir uzay istasyonuna ulaşmak için bir "merdiven" boyunca hareket eden karbon nanotüplerden yapılmış bir uzay kapsülü yer alıyor.

"Gökyüzü merdiveni" veya buna karşılık gelen uzay asansörü fikri, ilk defa 1895'te Rus uzay öncüsü Konstantin Tsiolkovsky tarafından ortaya atılmıştı.