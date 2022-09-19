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    Çin, mıknatıslı uçan arabaları test ediyor

    Çin'deki bir otoyola kurulan test parkurunda, otomobillerin Maglev treni gibi havada süzülerek ilerlemesi test ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:00
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    Çin, mıknatıslı uçan arabaları test ediyor

    Genellikle Çin'deki ve Japonya'daki trenlerde karşımıza çıkan manyetik levitasyon ya da kısaca Maglev denen sistem, geleneksel demir yollarından farklı çalışıyor ve tekerleğe ihtiyaç duymuyor.

    İki mıknatıs kümesinin kullanıldığı bu sistemde, mıknatıs kümelerinden biri treni raylardan yukarı doğru iterken; diğer mıknatıs kümesi, sürtünme kuvvetinin olmamasından faydalanarak treni ileri doğru itiyor.

    Çinliler maglev otomobilleri test ediyor

    Çin, trenlere uyguladığı benzer teknolojiyi şimdi de otomobillere getirmek için çalışıyor. Çin'deki bir otoyola kurulan test parkurunda, otomobillerin Maglev treni gibi havada süzülerek ilerlemesi test ediliyor.

    Test için Jiangsu bölgesindeki bir otoyolun 7.9 kilometrelik kısmına elektromıknatıslara sahip iletken ray sistemi entegre edildi. Ayrıca testlerde kullanılan sekiz otomobilin altına da güçlü mıknatıslar yerleştirildi.

    maglev

    Otomobiller, yapılan son testlerde yerden 35 mm yüksekte süzülerek 230 km/s maksimum hıza çıkmayı başardı.

    Bu teknolojinin başarılı olması halinde, yakıt/enerji tüketimini büyük oranda azaltacağı ve gelecekteki araçların sürüş menzilini artıracağı öngörülüyor.

    MAGLEV

    MAGLEV


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