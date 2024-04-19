Çin öyle istedi: Apple WhatsApp'ı uygulama mağazasından kaldırdı Apple, Çin'de hükümet yetkililerinin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp, Signal ve Threads gibi popüler uygulamaları App Store'dan kaldırdı. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Apple, Çin’in internet düzenleyicisinden aldığı ulusal güvenlik kaygılarına dayanan kurallara uymak için yeni bir adım atmak zorunda kaldı.

Şirket, aralarında WhatsApp, Signal ve Threads'in de olduğu popüler uygulamaları App Store'dan kaldırdı.

WhatsApp veya Threads'in Çinli yetkililer için nasıl güvenlik endişelerine neden olabileceği ise henüz bilinmiyor.

Apple'dan açıklama geldi

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Apple, şu ifadeleri kullandı:

Çin Siber Uzay İdaresi, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bu uygulamaların Çin mağazasından kaldırılmasını emretti.



Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara, aynı görüşte olmasak bile uymak zorundayız.

Çinli tüketiciler, uygulamaları diğer ülkelerdeki App Store'lardan, eğer orada bir iCloud hesapları varsa indirebiliyorlar.

Çin teknoloji endüstrisindeki bazı uzmanlar, hükümetin WhatsApp ve Threads'e ilişkin kararının, Çin'de mevcut tüm uygulamaların hükümete kaydolmasını gerektiren, aksi takdirde kaldırılma riski taşıyan yeni bir kuralla ilgili olabileceğini söyledi.

Şirketlerin kayıtlarını tamamlamaları için son tarih mart ayı sonuydu ve düzenlemeler 1 Nisan'da yürürlüğe girdi.