Çin, teknoloji alanında ABD'yi geçmeyi hedefliyor

Başkent Pekin'de açıklanan beş yıllık ekonomik plana göre Çin, teknoloji alanındaki büyük yatırımlarla ABD'nin önüne geçmeyi planlıyor.

Donald Trump döneminde ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, birçok Çinli teknoloji şirketini etkiledi. Örneğin Huawei, uygulanan ambargolar nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor ve Çin bu durumdan oldukça rahatsız.

Başkent Pekin'de açıklanan beş yıllık ekonomik plana göre Çin, ileri teknolojilerin gelişimini desteklemeye yönelik yapacağı büyük yatırımlarla ABD'nin önüne geçmeyi planlıyor.

DEV YATIRIMLAR YOLDA

Çin hükümeti, önümüzdeki beş yıl içinde çiplerden yapay zekaya ve kuantum bilişimine kadar gelişmiş teknolojilerin ilerlemesini hızlandırmak için dev yatırımlar yapmaya yazırlanıyor.

Ayrıca ülkede; gelecek yıllarda yapay zeka, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda laboratuvarlar kurulacak, eğitim programları teşvik edilecek ve diğer araştırmalar için verilen ödeneklerin miktarı artırılacak.

Çin hükümeti, 2021'de temel araştırmalara yapılan harcamaları da yüzde 10,6 oranında artıracak.

5G teknolojisi ve yapay zeka araştırmaları gibi bazı yeniliklerde diğer ülkelerden daha avantajlı konumda olan Çin, gelecekte bu avantajını koruyarak ABD'nin önünde yer almak istiyor.

ABD KOLAY RAKİP DEĞİL

Son olarak Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketler, hala ABD'nin uyguladığı yasaklarla baş etmek zorunda. Ayrıca Biden yönetimi, 5G ve yapay zeka araştırmalarına yönelik harcamaları artırmış durumda. Bu nedenle Çin'in ABD karşısında işi pek de kolay olmayacak.