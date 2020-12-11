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    Çin, uzayda dalga takibi yapacak uydularını fırlattı

    Çin, uzaydaki kütleçekimsel dalgaları takip ederek, meydana gelen kozmik olayları tarayacak "GECAM" uydularını uzaya gönderdi. Gelin bu uyduların tam olarak ne işe yarayacağına yakından bakalım.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 12:19
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 12:24
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    Çin, uzayda dalga takibi yapacak uydularını fırlattı

    Son dönemlerde uzay yarışında ön plana çıkan Çin, geçtiğimiz günlerde Ay'a araç gönderip örnek toplamayı başarmıştı.

    Çin Bilimler Akademisi (CAS) ise Ay görevi devam ederken, yeni uydularını uzaya göndermeye devam ediyor. Uzaydaki kütleçekimsel dalgaların kaynağını takip edecek yeni nesil "GECAM" uyduları başarıyla fırlatıldı.

    ZIT YÖRÜNGELERDE DÖNÜYORLAR

    GECAM, 130 santimetre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığında iki küçük uydudan oluşuyor ve dünyadan yaklaşık 600 kilometre yükseklikte birbirine zıt taraflardaki yörüngede dönüyor.

    İki uydunun her birinde, kubbe şeklinde 25 gama ışını dedektörü ve 8 yüklü parçacık dedektörü bulunuyor.

    GECAM

    KOZMİK OLAYLARI ARAYACAK

    GECAM uydularının, 6 kiloelektronvont ila 5 megaelektronvont enerji aralığında meydana gelen kozmik olayları araması planlanıyor.

    Söz konusu olaylar arasında, aşırı yoğun nesnelerin birleşmesinden yayılan gama ışını patlamaları, kütleçekimsel dalgaları oluşturan olaylar ve uzay zamandaki dalgalanmalar bulunuyor.

    GECAM’in, bunları tespit ettikten birkaç dakika sonra ileri gözlemler için dünyanın dört bir yanındaki teleskoplara uyarılar göndermesi hedefleniyor.

    YENİ GÖREVLER YOLDA

    Bununla birlikte GECAM, Çin’in gelecek beş yıl içinde başlatacağı uzay bilimi görevlerinin birincisi olarak kayıtlara geçti.

    Diğerleri arasında, The Advanced Space-based Solar Observatory (Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi, The Einstein Probe (Einstein Sondası) ve CAS ile Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak görevi olan The Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explore (Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantı Gezgini) yer alıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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