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    Çin, yer gözlem uydularını uzaya fırlattı

    Çin, TianHui-2 yer gözlem uydularının ikinci grubunu başarıyla uzaya gönderdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.08.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:38
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    Çin, yer gözlem uydularını uzaya fırlattı

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Tianhui 2-02 adı verilen yer gözlem uydu grubu, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeyindeki Şansi eyaletinde bulunan Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

    Çin, yer gözlem uydularını fırlattı - VİDEO

    Çin, yer gözlem uydularını uzaya fırlattı #1

    İLK GRUP NİSANDA FIRLATILDI

    Adı Çincede "gökleri çizmek" anlamına gelen Tianhui uydularının ikinci neslinin ilk grubu, 29 Nisan 2019'da fırlatılmıştı.

    Tianhui uyduları; haritalama, tarım, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının araştırılması ve doğal afetlerden korunma işlevleri için kullanılıyor.

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