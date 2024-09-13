Çin'de dünyanın en büyük drone gösterisi gerçekleştirildi Çin'in Shenzhen kentinde tam 8 bin 100 drone kullanılarak dünyanın en büyük drone gösterisi gerçekleştirildi ve yeni bir rekor kırıldı.

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Haber Merkezi

Çin, görsel şölenlere olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne sererek dünyanın en büyük drone gösterisini gerçekleştirdi.

Tam 8 bin 100 drone ile gökyüzünde oluşturulan muhteşem görüntülerle, yeni bir dünya rekoruna imza atıldı.

Bu eşsiz etkinlikte, binlerce drone kusursuz bir şekilde senkronize olarak hareket ederek gökyüzünde karmaşık desenler, hareketli görüntüler ve hatta üç boyutlu nesneler oluşturdu.

ÇİN'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Drone'ların yaydığı ışıklar sayesinde gökyüzü, canlı renklerin bir araya geldiği büyüleyici bir tuvale dönüştü.

Çin, bu tür etkinliklerle hem iç turizmi canlandırıyor hem de ülkenin teknolojik gücünü dünyaya gösteriyor.

Drone teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, gelecekte daha büyük ve daha karmaşık drone gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Bu gösteriler, sadece eğlence amaçlı değil aynı zamanda reklam kampanyaları, spor etkinlikleri ve hatta sanat performansları için de kullanılabilecek.