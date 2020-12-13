Çin'de insansız hava aracı, alev silahına dönüştürüldü

Asya ülkesinde yaban arılarına karşı çözüm arayan halk, çareyi drone'un dönüşümünde buldu.

Çin'de yaban arılarına ait yuvaları yok etmek için sıra dışı bir yönteme başvuruldu.

Çongçing şehrine bağlı Zhong'da bir grup köylü, 80 bin yuan (yaklaşık 96 bin TL) toplayarak aldıkları insansız hava aracını alev silahına dönüştürdü.

YABAN ARILARINA KARŞI LAV PÜSKÜRTEN DRONE

100'den fazla yaban arısı yuvasını yok etme hedefi doğrultusunda uygulanan işlem saniye saniye görüntülendi.

Yuvalara yaklaşan drone'un, lav püskürttüğü yuvayı yıktığı görüldü. Şimdiye kadar 11 yuvanın yıkıldığı belirtildi.

"SOKULMA ENDİŞEMİZ KALMADI"

Bölgede yaşayan halk, operasyonun ardından "Şimdi yaban arıları tarafından sokulma konusunda endişelenmemize gerek yok." şeklinde açıklama yaptı.

19 KİŞİ ÖLDÜ

2013 yılında Şensi bölgesine bağlı Ankang'da arı sokmaları nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.