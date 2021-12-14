Çin'de kaydedilen UFO görüntüleri araştırılıyor

ABD'li bir askeri uçak pilotunun Güney Çin Denizi üzerinde kaydettiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündemini meşgul ediyordu.

Şimdi ise yeni UFO görüntüleri ortaya çıktı. Ancak bu seferki durağımız Güney Çin Denizi.

DENİZ ÜSTÜNDE GARİP IŞIKLAR

ABD’li bir askeri pilotun sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ortalığı karıştırdı. Görüntülerde, Güney Çin Denizi üzerindeki garip ışıklar net bir şekilde görülebiliyor.

24 Kasım’da çekildiği belirtilen video, American Military News’e göre ilk kez Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Çin'de kaydedilen UFO görüntüleri - VİDEO

Görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen dört ışıktan oluşan üç set yer alıyor.

Öte yandan UFO'ların görüldüğü Güney Çin Denizi, aynı zamanda Çin'in askeri faaliyetlerini yürüttüğü yer olarak biliniyor. Bu da görüntülerin Çin ile bir ilgisi olabileceğini gösteriyor.



