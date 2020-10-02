Çin'deki 5G abone sayısı 110 milyona ulaştı

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, ülkede 110 milyondan fazla kişinin 5G abonesi olduğunu duyurdu.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Çin ise söz konusu teknolojiye geçen ilk ülkelerden bir tanesi. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, ülke genelinde 110 milyondan fazla kişinin 5G abonesi olduğunu açıkladı.

Şu anda 5G destekli 450 binden fazla baz istasyonuna sahip Çin, bu rakamlarla dünyanın en büyük 5G pazarı haline geldi.

HEDEF 600 BİN BAZ İSTASYONU

Çinli yetkililer, 5G destekli baz istasyonu sayısını yıl sonuna kadar 600 bine çıkarmayı ve kapsama alanını daha da genişletmeyi planlıyor.

Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi 5G üzerinde çalışan teknoloji şirketlerini de arkasına alan Çin, 2020 yılı içerisinde 93 milyondan fazla 5G destekli telefon sattı.

ENERJİ SORUNU BAŞ GÖSTERDİ

Ülkede şu anda 5G konusunda her şey yolunda gitse de bu baz istasyonlarının harcadığı enerji gelecekte sorun haline gelebilir.

Huawei'nin raporuna göre 5G istasyonları, 4G istasyonlarına kıyasla 3.5 kata kadar fazla enerji tüketiyor. Ülkedeki telekom operatörleri ise enerjiyi en aza indirmek için farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor.