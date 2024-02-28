Çin'den ABD'ye gözdağı: Bu yıl 100 fırlatma yapacak Çin'in, ulusal uzay programı kapsamında 2024'te 100 fırlatma görevi yapmayı planladığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

Çin uzayda ABD'yi zorluyor

2007'de ve 2010'da Ay'ın yörüngesine bir uzay aracı gönderdikten sonra Çin, 2013'te Chang'e-3 uzay aracını indirerek 50 yıl önceki ABD-Sovyetler Birliği rekabetinden bu yana Ay yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk ülke olmuştu.

2019'un başlarında Çin, Ay'ın uzak yüzüne bir uzay aracı indiren ilk ülke oldu ve 2020'de Ay yüzeyinden örnekler getirdi.

Çin, bu yıl sonlarına doğru numuneleri Dünya'ya geri getirmek amacıyla Ay'ın uzak tarafına bir başka iniş yapmayı planlıyor.

Son olarak ise Çin'in Ay'ın güney kutbuna bir üs kurmak istemesi, NASA'yı oldukça endişelendiriyor.

Çin 2024'te 100 kez fırlatma görevi yapacak

Uzay programının ana yüklenicisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) yayınladığı kitapta, 2024 yılına ilişkin planlar duyuruldu.

Bu yıl 100 fırlatma göreviyle 300'den fazla uydu ve aracı uzaya gönderecek olan ülke, yıllık fırlatma sayısında önemli artış hedefleniyor.

Fırlatmaların 70'i CASC tarafından, uzay programının ana taşıyıcı sistemi olan Long March (uzun yürüyüş) roketleriyle, geri kalanı ise özel şirketlerce kendi geliştirdikleri roketlerle gerçekleştirilecek.

Çin, 2023'de 17'si özel şirketlerce gerçekleştirilen 67 fırlatma yapmıştı.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonuna, bu yıl iki insanlı sefer ve iki kargo seferi yapılacak.

Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen "Çang'ı 6" keşif aracı ile Ay'ın uzak yüzüyle iletişimini sağlayacak "Çüeçiao 2" aktarım uydusu, 2024'ün ilk yarısında fırlatılacak.

Çin-Fransa ortaklığında geliştirilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu (SVOM) ve Çin-İtalya ortaklığında geliştirilen Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu da (CSES) bu yıl içinde uzaya gönderilecek.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda, özel şirketlerin fırlatma görevleri için kullanılacak yeni bir fırlatma merkezinin hizmete girmesi planlanıyor.