Çin'den tarihi görev: Araç Ay yörüngesine girdi Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere 3 Mayıs'ta uzaya gönderdiği "Chang'e-6" keşif aracının yörüngeye girdiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

Ancak son zamanlarda uzay görevleriyle öne çıkan Çin, ABD'yi geçmek için yeni bir hamle yaptı.

Yeni araç fırlatıldı

Çin, Ay'ın uzak tarafındaki kayaları ve toprağı almak üzere yaklaşık iki aylık bir görev için Ay'a inecek olan mürettebatsız bir uzay aracı fırlattı.

"Chang'e-6" misyonu, Ay'ın uzak tarafında yer alan ve Dünya'dan gözlenemeyen Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yapacak. Araç, buradan Ay'a ait örnekleri alıp Dünya'ya geri getirecek.

Araç Ay yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, keşif aracı, Ay'a yaklaşırken yaptığı fren manevrasını tamamlayarak Ay yörüngesine konumlandı.

Fren manevrası, keşif aracının hızını yavaşlatarak Ay'ın kütle çekimine girmesini ve etrafında dönmeye başlamasını sağladı.

"Chang'e-6", sonraki aşamada, daha önce yörüngeye yerleştirilen aktarım uydusu "Çüeçiao-2"nin yardımıyla irtifa ve eğim ayarlamalarını gerçekleştirecek.

Ay'ın güney kutbuna inecek

İniş ve yükseltme aracı ile uydu ve dönüş mekiğinden oluşan keşif aracı, bileşenlerini ayırdıktan sonra Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki bir krater olan Apollo Çanağı'na yumuşak iniş yapacak.

Ay'a indikten 48 saat sonra aracın sondası Ay yüzeyini kazarken robotik kol, toprak ve kaya örneklerini toplamaya başlayacak.

Örnekler, konteynerde mühürlendikten sonra yükseltme aracıyla yüzeyden yörüngedeki uyduya ve dönüş mekiğine taşınacak. Ardından dönüş mekiği, örnekleri Dünya'ya götürecek.

Çin'in Ay görevleri

2018'de "Chang'e-4" misyonu ile Çin, yine Ay'ın uzak tarafına ilk insansız inişini sağlamıştı.

2020 yılında ise "Chang'e-5", insanların 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan örnekler getirmesini sağladı. Chang'e-6, Çin'i Ay'ın "uzak" tarafından örnek alan ilk ülke yapabilir.