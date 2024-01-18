Çin'in Ay'a ayak basma planları NASA'yı endişelendirdi Geçtiğimiz günlerde Ay görevini ertelemek zorunda kalan NASA, Çin'in kendilerinden önce Ay'a ulaşmasından endişe duyuyor.

ensonhaber.com

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Ay'a insan gönderme planlarını yine erteledi

NASA, bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis görevinde, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini açıklamıştı.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

ABD, Çin'den endişeli

ABD Kongre üyeleri, NASA'nın Artemis ay programındaki gecikmelerin ve bunun yüksek maliyetinin, ABD'nin Çin'den önce Ay'a astronot gönderme hedefini tehdit edebileceğine dair artan endişelerini dile getirdi.

Bu gecikmelere ek olarak, NASA'nın genel müfettişi, programın 2012-2025 yılları arasındaki toplam maliyetinin 93 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.

Komite başkanı Temsilci Frank Lucas, Ay'a insan göndermekle ilgilenen tek ülkenin kendileri olmadığını ve Çin'in de bu konuda çalıştığını hatırlattı.

Çin'in Ay planları

2007'de ve 2010'da Ay'ın yörüngesine bir uzay aracı gönderdikten sonra Çin, 2013'te Chang'e-3 uzay aracını indirerek elli yıl önceki ABD-Sovyetler Birliği rekabetinden bu yana Ay yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk ülke olmuştu.

2019'un başlarında Çin, Ay'ın uzak yüzüne bir uzay aracı indiren ilk ülke oldu ve 2020'de Ay yüzeyinden örnekler getirdi.

Çin, bu yıl sonlarına doğru numuneleri Dünya'ya geri getirmek amacıyla Ay'ın uzak tarafına bir başka iniş yapmayı planlıyor.

Son olarak ise Çin'in Ay'ın güney kutbuna bir üs kurmak istemesi, NASA'yı oldukça endişelendiriyor.

NASA neden görevi 2026'ya erteledi

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.

NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti.

Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.